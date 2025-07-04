В Калининградской области обнулили экспортные пошлины на три вида зерна

Российское Правительство обнулило пошлины на экспорт 368,3 тысячи тонн пшеницы, меслина (её смеси с рожью – ROSNG) и кукурузы. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Большую часть этих объёмов, 233,3 тысячи тонн составят пшеница и меслин под товарными кодами внешнеэкономической деятельности 1001 99 000 0. Нулевые тарифы на оставшиеся 135 тысяч тонн кукурузы будут распространены на зерновую под кодами 1005 90 000 0. Кодирование вводится для того, чтобы отличить те или виды одной и той же культуры, у которых различаются свойства и назначения. При этом мера распространяется только на зерновые, которые поставляются за пределы стран ЕАЭС. Она будет действовать до конца текущего года. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Напомним, что ранее о планах по обнулению пошлин на определённые объёмы пшеницы, меслина и кукурузы в регионе сообщал 15 июня губернатор Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале. Тогда он отмечал, что эта мера позволит калининградским аграриям, занимающимся выращиванием зерновых на экспорт, повысить экспортный потенциал, что, в свою очередь будет способствовать поддержанию и устойчивому развитию местного растениеводства. В частности, как мы писали ранее, на проблемы с реализацией зерна за рубежом главе региона уже жаловались несколько местных сельхозпроизводителей.

Официальные прогнозы по экспорту зерновых из Калининградской области по итогам текущего года не доступны в открытых источниках. Однако ожидается, что при сохранении нулевой пошлины они могут увеличиться.