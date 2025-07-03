Мерц не сдержал обещания: налог на электроэнергию в Германии не снизят

Лера Букина

В Германии налог на электроэнергию, который канцлер Фридрих Мерц обещал снизить, останется прежним. Об этом сообщает «Bild на русском».

Мерц не сдержал обещания: налог на электроэнергию в Германии не снизят
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Как отмечается, несмотря на то, что ранее правительство Германии анонсировало снижение налога на электроэнергию, на практике этого не произошло. В ходе встречи коалиции в Берлине стало ясно, что реальных изменений в этой сфере не предвидится, говорится в публикации.

Ранее Мерц заявлял, что правительство ищет способы облегчить жизнь граждан, на данный момент никаких конкретных мер не принято.

Согласно тексту итогового документа, «коалиционный комитет пришел к согласию, что дальнейшие шаги по снижению нагрузки, в том числе снижение налога на электроэнергию, возможны лишь при наличии финансового пространства».

Но, как сообщают источники в правительстве Германии, в данный момент финансовые ресурсы отсутствуют. В министерстве финансов это объясняют увеличением социальных затрат, в том числе выплат по социальному пособию.

В материале говорится, что после саммита и блок ХДС/ХСС, и СДПГ постарались представить свое решение как проявление «бюджетной дисциплины». Однако «Фридрих Мерц в любом случае оказался в неловком положении: он поддержал предложение министра финансов Ларса Клингбайля об облегчении налогообложения для примерно 600 тысяч предприятий, но проигнорировал собственные обещания по поводу обычных граждан», пишут авторы.