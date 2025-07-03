FT: стоимость меди на бирже в Лондоне достигла трехмесячного максимума

ТАСС

Цена на один из самых востребованных в мире металлов - медь - на бирже в Лондоне достигла трехмесячного максимума, почти $10 тыс. за тонну, в связи с попытками трейдеров "обойти тарифы" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Стоимость меди на бирже в Лондоне достигла трехмесячного максимума
© ТАСС

По сведениям издания, участники торгов делают все возможное, чтобы "заполучить сокращающиеся запасы" после многомесячной поспешной переброски металла в США в преддверии возможных тарифов. Запасы меди в глобальной сети складов Лондонской биржи металлов (LME) упали до самого низкого уровня с 2023 года.

Острая конкуренция за поставки металла торговых домов, металлургических заводов привела к росту цен, что заставило LME изменить в прошлом месяце правила для трейдеров с крупными позициями, которые теперь обязаны выполнять требования по кредитованию.

"Безудержная переброска металла из самых различных регионов в США превратила рынок меди в один из самых накаленных", - констатирует аналитик Panmure Liberum Том Прайс.

Как сообщалось ранее, Трамп пригрозил установить тарифы до 25% на весь импорт меди в США. При этом разрыв в цене между покупкой меди в Нью-Йорке и Лондоне достигал исторического максимума - более $1,4 тыс. за тонну. Большая разница в стоимости металла побудила трейдеров и дилеров отправлять медь в США для получения большей прибыли. Такие шаги истощили запасы на других рынках, включая Китай, который является крупнейшим в мире потребителем сырья. По оценке торгующей медью компании Trafigura, цена металла может вырасти к концу года до $12 тыс. за тонну с текущих $10 тыс.