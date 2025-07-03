Набиуллина сделала заявление о снижении ключевой ставки

ЦБ РФ на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

— Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения, — цитирует ее РИА Новости.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов не окажет влияния на экономику страны, Центробанк должен предпринять более решительные шаги. Греф добавил, что текущая реальная ставка составляет 15–16 процентов, и подчеркнул, что экономика испытывает «беспрецедентное давление».

На июльском заседании Центробанк может рассмотреть возможность более значительного изменения ключевой ставки по сравнению с июньским решением, при условии замедления инфляции. Решение будет зависеть от уверенности ЦБ в том, что инфляция следует траектории, обеспечивающей ее возвращение к уровню четырех процентов в 2026 году.