В России возникли новые проблемы с углем

В июне перевалка угля в российских портах подешевела до 9,2-13 долларов за тонну, что на 7,3-18,8 процента меньше, чем в мае. По сравнению с тем же периодом годом ранее падение составило 23,3-48,6 процента. Об этом со ссылкой на исследование Neft Research пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания на рынке указывают, что в настоящее время тарифы уже дошли до 5-10 долларов за тонну и приближаются к уровню себестоимости работ.

Главной проблемой для отрасли стало затоваривание складов. Убыточность экспортных поставок угля из-за негативной мировой конъюнктуры и западных санкций привела к тому, что продажи топлива усложнились, в мае поставки через порты в зависимости от региона падали более чем в два раза.

Как отмечает источник, с полными складами стоят почти все порты, но нет ни вывоза, ни спроса на него. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов не видит возможности решить проблему до конца года. Глава аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев подтвердил, что запасы угля в ключевых портах на четверть выше средних значений за месяц, и если спрос не вырастет, то проблема сохранится и в четвертом квартале.

В свою очередь, директор Центра ценовых индексов Роман Соколов рассказал, что нынешние темпы падения морского экспорта угля выглядят самыми значительными с января прошлого года. По его мнению, несколько улучить ситуацию может жара в Китае и экологические проверки на шахтах в провинции Шаньси, которые приведут к остановке добычи на предприятиях.

Ранее замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин предупредил, что если негативные тенденции для угольной отрасли не переломить, то к концу года совокупный убыток компаний может достичь 350 миллиардов рублей. В прошлом году компании получили убыток в размере 112,6 миллиарда, но в 2025-м к такому результату они пришли уже за первые пять месяцев.

По его словам, ситуация ухудшается, причем все более серьезной проблемой становится закредитованность угольщиков. К началу второго полугодия общий долг достиг 1,2 триллиона рублей, а за шесть месяцев он может вырасти до 1,4 триллиона. На этом фоне в Кемеровской области остановилась добыча на крупной шахте «Спиридоновская», где работали около 900 человек.