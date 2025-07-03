Стоимость биткоина поднялась выше $110 тыс.

Стоимость биткойна во время торгов поднялась выше $110 тыс. впервые с 11 июня 2025 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 12:42 мск биткойн рос на 2,35% и находился на уровне $110,09 тыс.

К 13:02 мск биткойн замедлил рост и находился на отметке $109,851 тыс. (+2,04%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".