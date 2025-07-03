День независимости под угрозой: как Трамп может лишить американцев праздника

В этом году цены на фейерверки в День независимости не вырастут из-за тарифов Трампа, но планы на 2026 год вызывают беспокойство у производителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай, производящий 99% потребительских и 90% профессиональных фейерверков, облагается 30% налогом на импорт в США. Компании не успели переложить возросшие расходы на покупателей. Розничные продажи обеспечили 80% доходов индустрии фейерверков, а профессионалы — оставшуюся часть. В пандемию спрос на домашние праздники увеличился.

Тарифы Трампа призваны стимулировать внутреннее производство или диверсификацию поставок. Однако Стив Хаузер из Red Rhino Fireworks отметил, что это невозможно, так как Китай занимает лидирующие позиции в производстве фейерверков.

Из-за ограниченного времени на производство в 2026 году и прогнозируемого роста спроса в индустрии фейерверков есть опасения по поводу празднования Дня труда, Рождества и Нового года, говорится в материале.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов сообщили, что в мировой экономике ожидается замедление, независимо от того, какое решение примет президент США Дональд Трамп: оставить тарифы для ЕС на прежнем уровне или повысить их до 20%, а в случае отсутствия результата — до 50%.