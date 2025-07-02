Греф назвал одну из ключевых проблем российской экономики

Низкая производительность труда является одной из ключевых проблем экономики РФ, она увеличивается ежегодно только на 1% в год, что недостаточно для решения стоящих перед Россией задач. Об этом заявил на открывающей пленарной сессии Финансового конгресса Банка России председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По мнению главы Сбера, на российскую экономику влияет целый ряд факторов, включая кризис на сырьевых рынках, снижение цен на ключевые статьи экспорта РФ и перегрев на рынке труда. На фоне этого отечественный бизнес отказывается от инвестиций и ожидает стабилизации ситуации.

«Риск переохлаждения экономики стал очевиден, поэтому сегодня необходимо взвешенно принимать выверенные решения — не только по ключевой ставке, экономическая модель тоже требует новаций», — подчеркнул Герман Греф.

Использование ИИ в текущих условиях проблему не решит — многие отечественные предприятия, по словам Грефа, крайне далеки от внедрения технологии, в том числе из-за низкой неэффективности управления и отсутствия цифровизации.

«Искусственный интеллект — это электричество, но в розетку нужно что-то подключить. Необходимо решить базовые проблемы менеджмента и оцифровать процессы, только после этого допустимо применение технологий ИИ», — подчеркнул Греф.

После того, как менеджмент освоит элементарные принципы процессного и проектного управления, производительность увеличится в разы, добавил глава Сбера. И подчеркнул, что уже в ближайшие годы разрыв между компаниями, которые смогут полноценно использовать технологии ИИ и теми, кто не готов к этому, станет колоссальным. Наибольшие шансы на успех, по мнению Грефа, у предприятий, которые отличаются гибкостью и адаптивностью.