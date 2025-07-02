Годовая инфляция в России замедлилась

Годовая инфляция в России с 24 по 30 июня замедлилась до 9,39% с 9,48% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей экономической ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"Годовая инфляция на 30 июня зафиксирована на уровне 9,39%, на неделе с 24 по 30 июня 2025 года инфляция составила 0,07%", - отмечается в документе.

В обзоре указывается, что на продовольственные товары за отчетную неделю отмечен умеренный рост цен - на 0,06%. Продолжилось удешевление плодоовощной продукции (-0,15%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,08%. При этом в сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (0,01%). В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,25%.

Годовая инфляция в РФ на неделе с 17 по 23 июня замедлилась до 9,48% с 9,59% неделей ранее.