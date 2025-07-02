Набиуллина назвала преимущества сильного рубля
России «нужно дорожить» рыночным курсом рубля, который уравновешивает интересы разных экономических игроков, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
По мнению Набиуллиной, слабый рубль — это не то, к чему нужно стремиться России, потому что зачастую это признак уязвимости экономики и недоверия населения к собственной валюте.
«Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно, потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели если бы было при более слабом курсе». <…> Слабый курс — это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему нужно стремиться», — цитирует ТАСС главу Центробанка.
Официальный курс доллара на 2 июля 2025 года составляет 78,4181 рубля, официальный курс евро — 92,7440 рубля, юаня — 10,9384 рубля.