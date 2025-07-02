Набиуллина объяснила, почему экспортеры оказались в "ножницах"

Экспортеры оказались в "ножницах" из высокого спроса и низкого валютного курса.

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Действительно, экспортерам сейчас очень сложно, они оказались в ножницах - высокие ставки, низкий курс, еще и падение цен, и не только цен, по некоторым из спроса на экспортных рынках. <...> Но все-таки экономике нужен такой курс, рыночной экономике, который отражает спрос, баланс спроса и предложения валюты со стороны разных участников", - сказала она.

При этом глава Банка России отметила, что экспортеры хотели бы более слабый валютный курс.

"Но я не уверена, что под этим подпишутся наши граждане или те предприятия, которым нужен импорт, оборудование для технологической модернизации. Поэтому, на мой взгляд, курс важно, чтобы он был в интересах всей экономики, важно, чтобы курс уравновешивал интересы разных экономических игроков. И чтобы это делалось рыночным образом, а не через постоянную борьбу лоббистов, латания регулирования и подгонки курса под те или иные нужны", - отметила Набиуллина.

ТАСС выступает информационным партнером конгресса.