Костин предложил повысить таргет по инфляции

Цель по инфляции в 8% могла бы быть актуальна в нынешних экономических условиях, заявил на Финансовом конгрессе Банка России глава ВТБ Андрей Костин.

"Я считаю, что в таких условиях можно было бы и таргетирование [инфляции] другое сделать. Вот 4% как заветная цифра. <...> А что, восемь - разве плохая цифра для инфляции? Мне кажется, прекрасная, красиво пишется. И в этом плане не видел бы такой трагедии. Но четыре так четыре, давайте ее достигать", - сказал он.

ТАСС выступает информационным партнером конгресса.