Набиуллина заявила о замедлении инфляции быстрее ожиданий ЦБ

Темпы снижения инфляции в России опережают ожидания Центробанка.

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Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем замедление инфляции, причём более быстрое, чем прогнозировали. Однако текущие показатели по-прежнему превышают наши целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах», — пояснила глава ЦБ.

30 июня замглавы ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России на заседании в июле может снизить ключевую ставку. Он рассказал, что решение на июльском заседании Центробанка будет исходить из уверенности в том, что инфляция движется по траектории возвращения к порогу 4% в следующем году. По его словам, если поступившие к этому моменту данные по экономике, рынку труда, кредитной активности и самой инфляции, а также по инфляционным ожиданиям позволят «говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом», то регулятор рассмотрит такой вариант.