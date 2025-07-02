В Азербайджане заявили о заморозке экономического диалога с Россией

Власти Азербайджана приняли решение приостановить экономическое сотрудничество с Россией и отказаться от переговоров по некоторым крупным бизнес-соглашениям с Москвой. Об этом заявил депутат парламента республики (Милли Меджлис) Расим Мусабеков. Его слова приводит РБК.

Кроме того, отметил парламентарий, руководство страны решило заморозить ряд совместных с РФ культурных программ и инициатив. Также был приостановлен политический диалог между властями обеих стран.

«Приостановлены различного рода обсуждения и переговоры», — резюмировал Мусабеков.

Ранее между Азербайджаном и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за действий силовиков РФ при задержании уроженцев республики в Екатеринбурге. По подозрению в участии в серии заказных убийств в регионе в начале 2000--х представители правоохранительных органов доставили в местное отделение полиции более 50 человек. В Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе операции умерли двое задержанных. Один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти другого еще устанавливаются. После этого, как Алексея Оверчука, запланированный на конец июня.

Потенциальный экономический ущерб от разрыва отношений эксперты оценили в сотни миллионов долларов. При этом урон Азербайджана окажется выше, чем России, так как республика в большей степени зависит от торговли с РФ. Под угрозой, в частности, может оказаться импорт нефти Urals, продовольствия, металлов, удобрений и оборудования. Из Азербайджана же в Россию поступает в основном сельхозпродукция (фрукты, овощи, орехи и так далее), а также пластмассы и изделия из них.