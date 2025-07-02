Греф заявил о торможении экономики РФ

Признаков того, что российская экономика стала резко тормозить, достаточно много, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Признаков того, что экономика стала резко тормозить достаточно много. И причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Может быть, самым ключевым, но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые товары экспортным. И у нас явно перегрет рынок труда", - отметил он.

Однако ситуация, по данным статистики в начале года, "не такая печальная", подчеркнул Греф.