В Госдуме назвали преимущества цифрового рубля

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о преимуществах цифрового рубля.

«Могу рассказать на личном примере, так как уже являюсь пользователем третьей формы национальной валюты. Для меня особенно ничего не изменилось. Использую свой телефон для оплаты товаров, услуг, либо чтобы посмотреть, сколько у меня рублей в виде цифры осталось», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, возможность выплаты зарплат и пенсий в цифровых рублях будет обязательно предусмотрена законом. При этом Аксаков напомнил, что цифровой рубль — это не обязательное явление.

«Те же, кому понравятся цифровые рубли, смогут, используя те же телефоны, проводить, нажав на кнопку, платёж, оплату либо зачисление денег себе на счёт гораздо проще и быстрее», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что выплаты в цифровых рублях начнутся в тестовом режиме во второй половине 2025 года.