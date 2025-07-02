Минфин списал трем регионам долги по кредитам

Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей.
Об этом сообщается на сайте министерства.
"Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 млрд рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что списание осуществлено в объеме фактически направленных регионами средств в одобренные сферы, в том числе в 2024 году.
"Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам", - заключили в Минфине.