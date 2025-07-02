Минфин списал трем регионам долги по кредитам

Минфин РФ заключил соглашения с тремя первыми регионами о списании задолженности по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 15,6 млрд рублей. Первыми такой возможностью воспользовались три региона: Алтайский и Ставропольский края, а также Республика Адыгея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что списание осуществлено в объеме фактически направленных регионами средств в одобренные сферы, в том числе в 2024 году.