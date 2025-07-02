Матвиенко спрогнозировала снижение ключевой ставки

Условия для снижения ключевой ставки созрели, это решение даст возможность начать более эффективное развитие промышленности.

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Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания.

"Вот я предчувствую, что скоро начнут еще больше снижать ключевую ставку. Мы все об этом мечтаем, но мне кажется, что, без шуток, созрели условия для того, чтобы ключевая ставка снижалась. Это даст возможность уже остановить охлаждение и начать более эффективное развитие промышленности", - сказала Матвиенко. "В целом и правительство, и бизнес наш работали в сложных условиях, но успешно. Также радуюсь, что за последние пять лет объем инвестиций бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях вырос также на 40% при том, что ключевая ставка высокая", - отметила она.

Матвиенко также поблагодарила министра промышленности Антона Алиханова за взаимодействие с Совфедом, профильным комитетом по экономическому развитию и сенаторами.