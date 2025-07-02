Россиян призвали не воспринимать всерьез резкий рост индекса бургера

В России за первый квартал текущего года индекс бургера увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Сегодня москвич на одну месячную зарплату может купить 952 бургера, а житель региона – 525.

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Однако относиться серьезно к этому показателю не стоит, так как он не отражает реальную покупательскую способность населения, заявил 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования (DBA) и политический аналитик Валерий Корнеев.

«Индекс бургера довольно шутливый. Ничего не показывает. Только колебание цен на сырье и продукты питания зимой относительно лета», — пояснил эксперт.

По его мнению, рассматривать этот показатель можно лишь как индикатор, который показывает разницу в доходах и расходах потребителей. Основывается он на данных McDonald's, так как почти все фастфуд-рестораны имеют схожее меню с одинаковой рецептурой.

Что касается резкого роста индекса бургера, то это связано с сезонными колебаниями, а не с реальным изменением покупательской способности, убежден экономист. Так, например, повышение стоимости в первом квартале соответствует обычной ситуации, так как зимой динамика цен на продукты выше, чем летом.

«Поэтому естественно, что за первый квартал цена на любой продукт питания повышается», — заключил Корнеев.

Как следует из исследования холдинга «Ромир», самую высокую динамику по индексу бургера показывают Уральский и Приволжский федеральные округа. Наименьшая динамика отмечается в Центральном и Северо-Западном округе.