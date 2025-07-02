Экономист объяснил, почему не следует сравнивать инфляцию в России и ЕС

На современную ситуацию в нашей стране сильное влияние оказал шок 90-х годов.

В Западной Европе высокий уровень стабильности. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

«Сложно сравнивать, разные страны — разная экономика. Экономика Западной Европы не переживала шок 90-х годов, в ходе которого была просто физически уничтожена значительная часть экономической базы нашей страны в прошлом. Она не переживала такой массовой распродажи за бесценок ресурсов, такого массового вывоза капитала. Там не было таких явлений. И нельзя привязывать только к тому, что есть сейчас. То, что сейчас, обусловлено тем, что было перед этим. Поэтому, естественно, в целом уровень стабильности там достаточно высокий инерционный. Он сейчас нарушается, но вот эти факторы всегда нужно учитывать».

Ранее экономист рассказал об увеличении «глобальной турбулентности». Этому поспособствовали действия президента США Дональда Трампа и конфликт Ирана и Израиля. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.