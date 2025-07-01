Стало известно, как РФ планирует разрушить «монополию англосаксов»

Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев на полях ПМЭФ-2025 ответил на ряд вопросов, заданных корреспондентом РИА Новости. В частности, он рассказал, в каком формате ему видится взаимодействие со странами БРИКС.

По словам собеседника, у властей есть два ключевых направления: покупка-продажа товаров и экспортно-импортные операции, а также создание международного ценового агентства БРИКС. Описывая первое, Артемьев заявил, что сейчас создается программа обмена брокерами для стабильных технологических каналов связи и единых протоколов. Планируется сотрудничество с Индией, Китаем и Ираном. Российские брокеры смогут работать на их биржах, а зарубежные – на российской, подчеркнул глава СПбМТСБ.

Он также раскрыл детали о втором направлении. По словам Артемьева, сейчас планируется публикация индексов цен, возникающих при торговле на биржах стран-участниц. В других сферах будут проводиться опросы по ценам на российских и международных рынках для формирования базы агентства. Эти индексы будут доверять во всем мире, разрушая «монополию англосаксов», утверждает глава биржи.

Журналист также уточнил у Артемьева, как Петербургская биржа планирует интегрироваться в единый рынок энергоресурсов ЕАЭС. Он ответил, что сейчас в ЕАЭС развиваются общие рынки энергоресурсов с гармонизацией законодательства и унификацией подходов к регулированию. По словам собеседника, биржа участвует в подготовке документов для биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами на общих рынках. Инфраструктура готова к проведению таких торгов, интерес к этому проявляют белорусская и казахстанская биржи, добавил он.

Кроме того, у главы биржи спросили, планируются ли расчеты в юанях и других дружественных валютах. Он подчеркнул, что площадка уже проводила сделки в юанях и планирует работать с дирхамом ОАЭ, кувейтским динаром. В настоящее время цифровой рубль рассматривается как потенциальная расчетная единица, отметил Артемьев.

Он также раскрыл детали о запуске сегмента исламских финансов. По словам собеседника, этот сегмент будет ориентирован как на российских участников, так и на инвесторов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Большинство дружественных России стран исповедуют ислам, и биржа перестраивает системы управления активами в соответствии с правилами шариата, чтобы облегчить торговлю. Это может привлечь значительные инвестиции на российский рынок, отметил Артемьев. Сегмент будет работать на базе существующей инфраструктуры с соблюдением стандартов AAOIFI, добавил он.

Журналист также узнал у главы биржи, видит ли площадка необходимость в повышении нормативов продаж топлива на внутреннем рынке. Он ответил, что нефтекомпании обычно торгуют выше норматива, и вопрос его изменения пока не обсуждается. Биржевая инфраструктура готова к любым нормативам, добавил Артемьев.

Также у него спросили, как сейчас оценивается ситуация с биржевыми ценами на уголь в России. Артемьев заявил, что биржевые цены считаются рыночными при достижении определенной ликвидности. Минимальные объемы продаж угля для марок Д и ДГ установлены на уровне 10% от внутреннего рынка. Хотя биржевой рынок угля активно развивается, необходимый уровень ликвидности пока не достигнут, подчеркнул собеседник. По его словам, темпы роста рынка позволяют надеяться на это в будущем. В 2023 году было реализовано 262 тысячи тонн угля, а в 2024 году — 1,3 миллиона тонн. Прогнозируется дальнейший рост объема продаж, сообщил Артемьев.