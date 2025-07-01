В Минэнерго дали прогноз по добыче угля в России

Заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов дал прогноз по добыче угля в стране.

Как он отметил в беседе с ТАСС, в текущем году добыча сохранится на уровне прошлого года.

«В целом же наша задача сейчас максимально поддержать угольную отрасль, сохранить объемы добычи, а затем уже выйти на стратегические задачи, заложенные в энергостратегии», — сказал Исламов.

Вместе с этим, по его словам, ведомство ожидает в 2026 году рост добычи угля.

«В следующем году уже ждём роста производственных показателей», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал делать всё возможное для возрождения угледобычи в Донбассе.