Угольной отрасли в России грозят убытки на сотни миллиардов рублей

По итогам 2025 года, если нынешние негативные тенденции не переломить, убытки угольных компаний в России в совокупности могут достигнуть 300-350 миллиардов рублей, что сравнимо с годовым бюджетом крупных регионов, например, Ростовской области. Об этом на заседании совета по развитию Сибири в Совете Федерации рассказал замдиректора департамента Минэнерго Дмитрий Лопатин, передает «Интерфакс».

В прошлом году сальдированный убыток представителей отрасли составил 112,6 миллиарда рублей, в текущем такая цифра была достигнута уже за первые пять месяцев.

Чиновник подчеркнул, что ситуация ухудшается с каждым месяцем, причем все более серьезной проблемой становится значительная закредитованность угольщиков. К началу второго полугодия общий долг достиг 1,2 триллиона рублей, а за шесть месяцев он может вырасти до 1,4 триллиона.

До этого Министерство угольной промышленности Кузбасса, главного угольного региона страны, сообщило об остановке добычи на крупной шахте «Спиридоновская», где работали около 900 человек. Еще в конце мая руководство предприятия уволило 760 сотрудников, а к концу июня ушли еще 120 человек. Главной причиной таких действий стало отсутствие финансирования. Задолженность по зарплате, отпускным и расчетным выплатам составляет около 90 миллионов рублей.

Как указывал в феврале губернатор Кемеровской области Илья Середюк, в 2024 году в регионе остановились во­семь шахт, почти пятьсот работников не по­лу­ча­ли зар­пла­ту по несколь­ко ме­ся­цев.

В конце мая правительство утвердило меры по поддержке угольной отрасли. В том числе компании получат адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля, до 1 декабря все предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам, а те из них, кто испытывают серьезную долговую нагрузку, смогут реструктурировать ее.

При этом замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов не исключил, что отсрочку по НДПИ для ряда предприятий могут продлить и после 1 декабря, если добиться существенных улучшений не получится.

Главной проблемой угледобывающих предприятий остается снижение мировых цен на топливо, рост стоимости логистики внутри страны и санкции, из-за чего российское топливо приходится продавать со скидкой. Также влияние оказывает ситуация в Китае, который ограничил закупку угля в России для поддержки своих шахтеров.