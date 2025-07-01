Украина получила от МВФ девятый кредитный транш

Украина получила очередной транш МВФ в рамках четырехлетней программы финансирования.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда - $500 млн - на покрытие приоритетных бюджетных потребностей, - написал он в своем телеграм-канале. - Это результат восьмого пересмотра программы совместной работы EFF (механизма расширенного кредитования - прим. ТАСС)".

По словам Шмыгаля, в общей сложности МВФ уже перевел Киеву $10,6 млрд.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования в размере $15,6 млрд. Для получения средств Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Деньги от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии выполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.