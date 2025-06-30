Внешний долг России заметно вырос

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило оценку внешнего долга России. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 1 апреля 2025 года, размер обязательств РФ перед внешними кредиторами увеличился на 14,5 процента, или на 26,7 миллиарда долларов. В результате ко второму месяцу весны показатель вырос до 317,5 миллиарда.

Предыдущая оценка регулятора подразумевала внешний долг РФ на 1 апреля в 312,4 миллиарда долларов. Таким образом, ЦБ повысил оценку на 5,1 миллиарда. Пересмотр оценки в регуляторе объяснили получением дополнительных отчетных данных по состоянию на 30 июня 2025 года. Кроме того, на изменение во многом повлияло «увеличение долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля».

В наибольшей степени в первом квартале выросли долговые обязательства отдельных секторов экономики, а также ЦБ и банков. Увеличение задолженности по суверенным ценным бумагам, в свою очередь, обусловило увеличение долга органов госуправления. Последний в итоге вырос на 14 процентов год к году, заключили в ЦБ.

По итогам 2024 года внешний долг России опустился до 18-летнего минимума и достиг отметки примерно в 290 миллиардов долларов. В последний раз подобные значения фиксировались в октябре 2006-го. В сравнении же с пиковым показателем в 732 миллиарда долларов, установленным в начале июля 2014-го, показатель сократился на 442 миллиарда. В то же время аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогнозировали заметный рост госдолга РФ в среднесрочной перспективе. К 2029 году, согласно их оценке, показатель увеличится с 19,9 до 25,1 процента ВВП.