Рубль с осени 2025 года вернётся к ослаблению. В базовом сценарии российская валюта снизится до 98 ₽ за доллар к концу года, в альтернативном — до 103 ₽ за доллар. Такой прогноз дали аналитики Газпромбанка, передаёт «Коммерсантъ».

В 2026 году рубль ослабнет до 105 ₽ за доллар, в 2027 году — до 108 ₽ за доллар, а в 2028 году — до 113 ₽ за доллар. По мнению экспертов, это укладывается в разрыв процентных ставок между рублём и долларом — 13–14 процентных пунктов (п. п.).

Российская валюта начнёт терять позиции из-за изменения внешнеторгового баланса. Статистика указывает на инерционное снижение экспортных доходов, а структура спроса на валюту со стороны бизнеса демонстрирует всё более выраженный разрыв с импортной динамикой, фиксируют аналитики. В 2025 году профицит текущего счёта может сократиться до $35–40 миллиардов с $65,1 миллиарда годом ранее. Это объясняется снижением экспортных цен для нефти Urals с $68 до $57 за баррель, что ведёт к падению экспорта на 7–8% в годовом выражении.

Аномальное укрепление рубля с марта 2025 года аналитики объясняют вовлечением в оборот валютных остатков, накопленных экспортёрами за 2022–2024 годы и сопоставимых с четырёхмесячной выручкой от экспорта. Однако эффект от этих ресурсов может продлиться до осени, после чего рубль снова начнёт ослабевать.

В базовом сценарии ключевая ставка снизится до 16% годовых к декабрю. Однако при более резком ослаблении рубля снижение может быть ограничено 18% годовых. Банк России проведёт очередное заседание по вопросу ключевой ставки 25 июля 2025 года. Регулятор уже допустил снижение ставки более чем на 1 п. п.