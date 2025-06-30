Названы сроки разрушения финансовой системы США

Финансовый кризис может обрушиться на США в ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает «Абзац».

По словам Аксакова, сейчас «ситуация очень опасно выглядит». Есть прогнозы о том, что американская валюта может очень крепко пошатнуться, в том числе из-за политики правительства, государства, подчеркнул председатель.

«Долг государства уже равняется фактически бюджетным поступлениям. <...> Естественно, это создает угрозу разрушения финансовой системы Соединенных Штатов. А это потрясет весь мир. <...> Допускаю, что и на нашем веку [это может произойти]», – отметил Аксаков.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов сообщили, что госдолг Америки достиг нового максимума, показатель превысил отметку в $37 трлн. Вместе с тем доллар пока еще является мировой валютой, а экономика США — крупнейшей в мире.

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Сергей Потапов, старший аналитик «БКС Мир инвестиций», отметил, что в классическом понимании банкротство государства представляется маловероятным, поскольку экономика США по-прежнему остается одной из самых стабильных в мире.