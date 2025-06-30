В ЦБ заговорили о «более значимом» снижении ключевой ставки

Более значимое снижение ключевой ставки, относительно июня, может рассмотреть Банк России в июле. Такое заявление в понедельник, 30 июня, сделал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в рамках Макроэкономической школы.

По его словам, решение регулятора будет зависеть от степени уверенности в том, что инфляция движется по траектории, обеспечивающей возвращение к инфляции на уровне 4% в 2026 году.

«Если данные по рынку труда, кредитной активности, инфляции и инфляционным ожиданиям будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен», – цитирует Заботкина ТАСС.

Заместитель председателя Банка России добавил, что решение регулятора будет зависеть от баланса мнений, и снижение ключевой ставки может оказаться «более значимым, чем на заседании в июне».

Напомним, 6 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 21% годовых до 20%. При этом в ЦБ не исключал ее дальнейшее повышение.

Вместе с тем председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что наибольшую обеспокоенность на фоне общего замедления инфляции и укрепления рубля у ЦБ вызывает отсутствие снижения инфляционных ожиданий у россиян.