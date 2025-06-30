Стало известно, чем обернется рост надбавок на электроэнергию для бизнеса

С 1 июля сбытовая надбавка в цене электроэнергии для промышленных потребителей вырастет более чем на 20% у 40 гарантирующих поставщиков (ГП). Это связано с высокой ключевой ставкой и оттоком промышленности в независимые энергосбытовые компании, сообщает «Коммерсант».

По данным «Транснефтьэнерго», средний рост надбавки по стране составит 12,9% для потребителей до 10 МВт и 13,5% для потребителей свыше 10 МВт. У 15 ГП надбавки вырастут более чем на 50%, у 33 — на 20–50%, у 12 — останутся неизменными. В Воронежской, Новгородской, Рязанской, Тюменской и Самарской областях надбавки превысят 1 руб. за кВт•ч.

Начальник отдела тарифов ТНЭ Виктория Мордовина объяснила, что основная причина роста надбавок — увеличение затрат ГП на обслуживание кредитов из-за высокой ключевой ставки. Задолженность на розничном рынке выросла на 15%, а у 12 ГП платежеспособность крайне низкая. Снижение объема поставки электроэнергии от крупной промышленности указывает на уход бизнеса к независимым энергосбытовым компаниям. Это приводит к перекладыванию надбавок на оставшихся коммерческих потребителей.

В ФАС пояснили, что расходы на обслуживание заемных средств и компенсация фактических расходов на покупку электроэнергии отражаются на динамике сбытовых надбавок. Также учитывается перекрестное субсидирование для компенсации потерь электроэнергии.

В «Интер РАО» отметили, что на затраты ГП влияют неплатежи недобросовестных потребителей. По итогам тарифной кампании на 2025 год средняя сбытовая надбавка выросла на 12%.