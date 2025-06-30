Названы последствия индексации цен на газ в России

Правительство рассматривает дополнительную индексацию цен на газ на 10% дважды в год, что может увеличить расходы промышленности на 85 млрд руб. в год. Это приведет к убыткам и сокращению ремонтных программ в энергетике, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Сообщества потребителей энергии» премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как отмечается, в стране обсуждается введение сезонных коэффициентов на газ (1,1) для промышленности и ЖКХ, что увеличит расходы на топливо. Минэнерго оценивает рост цен на электроэнергию в 2,8-3% и на тепло — в 1,2% или менее. С июля 2025 года оптовые цены на газ вырастут на 10,3% для промышленности и на 21,3% для электроэнергетики и ЖКХ.

Организация считает, что это приведет к снижению бюджетных поступлений и росту инфляции. Генерирующие компании требуют синхронного повышения тарифов на электроэнергию и тепло. По их расчетам, тарифы на тепло для конечного потребителя должны вырасти на 2,8-5%, а на электроэнергию — на 9,2%. Это создаст угрозу надежности теплоснабжения и снизит инвестиционный потенциал.

Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» отмечает, что индексация цен на газ может привести к росту цен на электроэнергию более чем на 3 процентных пункта в год. Бенефициарами станут компании с низкой долей газовой генерации, такие как «РусГидро» и ТГК-1. Для компаний с высокой долей газовой генерации рост цен на газ может негативно сказаться на финансовых показателях, говорится в материале.

Темпы роста мирового спроса на газ оценили

Ранее сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект об изменении правил расчета оплаты за услуги ЖКХ, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах.