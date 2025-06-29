Сенатор Грэм*: США введут 500% пошлины против торговых партнеров России

США введут 500% пошлины для стран, которые являются торговыми партнерами России и не оказывают поддержку Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

© Офис президента Украины

"Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% нефти [России] <...>, [этот законопроект] позволит президенту [США Дональду Трампу] ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, Трамп также полагает, что Конгрессу нужно принять законопроект о новых рестрикциях против России.