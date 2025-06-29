Трамп оскорбил главу ФРС США

Трамп назвал главу ФРС Пауэлла тупым за отказ снижать процентную ставку
Президент США Дональд Трамп назвал тупым главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку.
«У нас в Федрезерве находится тупая персона... нам следует быть на уровне 1-2%», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу Fox News.
Трамп также добавил, что у него имеется три потенциальных кандидата на замену Пауэлла во главе ФРС.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС США) сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25—4,5% годовых.