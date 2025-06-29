Трамп оскорбил главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп назвал тупым главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку.

«У нас в Федрезерве находится тупая персона... нам следует быть на уровне 1-2%», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также добавил, что у него имеется три потенциальных кандидата на замену Пауэлла во главе ФРС.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС США) сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25—4,5% годовых.