Замглавы Минэнерго назвал срок, когда уголь закончится в России

Текущих запасов угля России хватит еще на 500-600 лет, а если учитывать геологоразведочные данные по новым запасам — на 1 000 лет вперед. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра энергетики России Дмитрий Исламов, передает ТАСС.

Замминистра отметил, что лишь для поддержания текущих уровней добычи угля в стране хватит еще на 500-600 лет.

«А если мы продолжим заниматься геологоразведкой, то на 1000 лет вперед запасов хватит точно», — сказал Исламов.

Он также считает, что «зеленая» повестка не помешает углю и в будущем оставаться ценным мировым энергоресурсом, который будут широко использовать. При этом уголь «может стать полностью чистым с точки зрения как экологии, так и климата»

Один из главных импортеров российского угля резко увеличил его закупки

Россия является одним из крупнейших поставщиков угля в мире, экспорт в основном направлен на азиатские рынки, в Китай и Индию.