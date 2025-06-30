В России заметили сокрушительную победу над инфляцией

Банк России одержал сокрушительную победу над инфляцией — ключевую ставку стоит снизить в июле еще раз, опустив ее не более, чем на 1 процентный пункт и с сохранением нейтрального сигнала. Об этом пишет Telegram-канал MMI, авторы которого отмечают, что резко снижать показатель все же не стоит из-за возможных осложнений возвращения темпов роста цен к цели регулятора в 4 процента.

Как следует из публикации, сезонно сглаженная инфляция (mm saar) уже в июне окажется ниже этого уровня и, хотя из-за июльского роста тарифов в следующем месяце временно поднимется, в дальнейшем вновь скорректируется вниз, в том числе по итогам года.

Ориентиром по ключевой ставке на конец 2025-го эксперты называют теперь диапазон в 16-17, или, возможно, 17-18 процентов, с сокращением до 14-16 процентов в дальнейшем, в зависимости в том числе от параметров госбюджета на следующий год.

Говоря о сигнале Центробанка, снизившего в начале месяца ставку впервые за три года, в MMI указывали, что в моменте нет «никакого намека на неизбежность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях», интерпретируя позицию регулятора словами «риски очень высоки, поэтому никакого быстрого снижения ставки не будет». После этого инфляция и инфляционные ожидания граждан упали, и те же эксперты заявили, что поддерживают снижение ставки впервые с 2022 года.