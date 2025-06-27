Почему ФРГ не может заблокировать продажу «Северного потока - 2»

Власти Германии изучают возможные шаги, которые позволят предотвратить потенциальную продажу газопровода «Северный поток-2» после того, как в начале текущего года возникли слухи о возобновлении поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Министерство экономики Германии ответило на запрос депутатов от партии «Зеленые» в парламенте о возможности изменения законодательства в сфере контроля за инвестициями.

В соответствии с законодательством Германии, касающимся внешнеэкономической деятельности и финансовых операций, в настоящее время не предусмотрено право на ограничение продажи компании Nord Stream 2 AG, которая испытывает трудности. Это связано с тем, что компания зарегистрирована в Швейцарии.

Согласно этому закону, проверка инвестиций проводится только в отношении компаний, которые не зарегистрированы в Европейском союзе или не являются членами Европейской ассоциации свободной торговли, в которую входит Швейцария.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в адрес Правительства РФ не поступало запросов от потенциальных покупателей на приобретение газопровода «Северный поток-2».