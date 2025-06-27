В ЦБ заявили о возможности для снижения ключевой ставки

ЦБ: инфляция "идет" по нижней границе прогноза Банка России
Инфляция "идет" по нижней границе прогноза Банка России в 7-8%, это открывает возможность для снижения ключевой ставки.
Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов в рамках Чебоксарского экономического форума (ЧЭФ).
"Если говорить про инфляцию, она "идет" скорее по нижней границе нашего прогноза. Более того, если те темпы, которые мы наблюдаем в июне, будут сохраняться и далее, то мы можем даже оказаться ниже нижней границы. И это открывает возможности для снижения ставки", - сказал он.