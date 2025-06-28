Новак: Россия готова расширить газовое сотрудничество с Турцией

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой по поставкам природного газа.

«Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении», — заявил Новак турецкому информационному агентству Anadolu.

Вице-премьер отметил, что Россия и Турция успешно взаимодействуют в сфере энергетики, используя транзитный потенциал Турции.

По его словам, в числе реализуемых проектов — «Турецкий поток», одно направление которого предназначено для внутреннего рынка Турции, а другое — для экспорта в Европу.

Ранее Александр Новак заявил, что турецкие компании заинтересованы в продлении истекающих газовых соглашений с Россией.