В столице проходит II этап Российско-Ливийского экономического форума, который продлится до 30 июня.

— Кратко расскажу историю сегодняшнего мероприятия. Она началась с того, что в феврале текущего года группа представителей нашей Ассоциации управленцев и предпринимателей посетила город Бенгази и посетила первый экономический форум Россия — Ливия. <…> В феврале в городе Бенгази был подписан меморандум о сотрудничестве между нашей ассоциацией, а также Торгово-промышленной палатой Ливии при сотрудничестве министерства иностранных дел и международного сотрудничества. Наша задача в рамках этого меморандума — организация торговли между Россией и Ливией, в том числе с помощью проведения бизнес-миссий и бизнес-форумов, — рассказал председатель Ассоциации управленцев и предпринимателей Азат Гулов приветствуя участников форума.

Он рассказал, что в марте и апреле 2025 года была проведена работа по организации торговых сделок.

— За этот период мы провели первичный анализ информации о рынках Ливии, потребностях. И пришли к выводу, что сейчас пришла необходимость проведения второго экономического форума в большем составе для того, чтобы обеспечить большое количество новых прямых контактов между российскими компаниями и ливийскими. Сегодня присутствует большое количество представителей российских компаний и представители делегации государства Ливия. Я надеюсь, что вы сегодня будете настроены на знакомства, на получение новых контактов, — добавил Азат Гулов.

Первый этап форума прошел в Санкт-Петербурге с 25 по 26 июня. Форум объединил ведущих предпринимателей, инвесторов и представителей власти. В программе форума B2B-встречи, отраслевые переговоры и презентации ключевых бизнес-проектов России и Ливии. Нынешний форум включает обширную деловую программу по направлениям энергетики, медицины, строительства, пищевого производства, образования, туризма, телекоммуникаций и ИТ, а также инвестиций, передает Агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, столица стала наставником Магаданской области по развитию промышленного потенциала. Москва поделится опытом поддержки индустриального сектора, подготовки квалифицированных кадров для современного производства, развития особой экономической зоны, промышленного туризма, популяризации и другими эффективными практиками.