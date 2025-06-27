Прогноз курса доллара: геополитика важнее нефти

Цена на российскую нефть Urals вчера упала на 1,32%, до 63,45 долларов, а ее дисконт к эталонному сорту расширился до 4,36%.

«Котировки нефти марки Urals действительно стали показывать существенный рост с 13 июня, на пике превысив отметку в $78 за баррель, однако уже 22 июня вернулись на курс резкой нормализации в результате разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Тем не менее, события июня 2025 года внесли существенный вклад в геополитические ожидания мирового сообщества, что позволяет судить о более высокой стабилизированной стоимости нефти марки Urals, которая на сегодняшний день превышает точку отсечения в $60», - сообщил заместитель руководителя департамента исследований и аналитики CMWP Никита Дронов.

Что касается прогнозов на будущее, то колебания цен на нефть будут меньше влиять на курс доллара к рублю, нежели геополитические новости.

«В настоящий момент геополитические ожидания игроков рынка во многом определяют динамику курса, а фундаментальные факторы складываются не в пользу продолжения тенденции к укреплению российской валюты: в апреле платежный баланс стал снижаться, цены на нефть марки Urals не показали долгосрочного роста. Кроме того, спрос на долларовую ликвидность в России может увеличиться с началом цикла смягчения денежно-кредитной политики как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса, а предложение отечественной валюты на рынке может оказаться избыточным. Тем менее, курсовая динамика как инфляционный фактор также принимается в расчет при определении ключевой ставки, а снижение валютной выручки демпфируется механизмом бюджетного правила, поэтому колебания курса рубля в связи с этими факторами будут более плавными, чем от внезапного изменения геополитических настроений в России», - сделал прогноз эксперт.

Ранее в новостях сообщалось, для прыжка к 100 рублям за доллар одновременно нужно сочетание нескольких факторов.

При этом, также отмечалось, что рассуждения о том, что курс доллара в 90−100 рублей необходим России для пополнения бюджета — это очень упрощенная сентенция в пользу экспортеров.