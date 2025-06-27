Силуанов объяснил происходящее с российской экономикой

В России идет не рецессия, а плановое охлаждение экономики, ставшее результатом принятия соответствующих мер. Происходящее объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала RT international.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции. И вместе с Центральным банком приняли меры по плановому охлаждению экономики», — объяснил министр.

Силуанов отметил, что благодаря принятым мерам темпы инфляции сократились.

Ранее аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что во втором полугодии 2025 года россияне предпочтут снизить расходы и будут активнее копить.