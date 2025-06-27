Трамп заявил о подписании сделки с Китаем

Соединенные Штаты подписали 25 июня новую торговую договоренность с Китаем и надеются вскоре заключить схожую сделку с Индией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы лишь вчера подписали [торговую договоренность] с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем", - сказал он, выступая в Белом доме на мероприятии, посвященном его планам в бюджетной и налоговой сферах. "У нас намечаются замечательные сделки. У нас может надвигаться сделка с Индией. Очень крупная. Мы откроем [для американского бизнеса] Индию. В китайской сделке мы начинаем открывать [для производителей в США] Китай", - утверждал президент.

Деталей он не привел.

"Мы не со всеми [странами] будем заключать сделки. Некоторым [государствам] мы просто пошлем письма, уведомляя о том, что они будут платить 25%, 35%, 45%", - подчеркнул глава американской администрации. Он имел в виду ставки импортных пошлин в США.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этот перечень не вошла. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.