Путин высказался о будущем доллара в России

Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Минск в этот четверг. Российского президента ждут на саммите Евразийского экономического союза. Наверное, радушнее всех нашего лидера встречал Александр Лукашенко, сообщает KP.RU.

Главы двух государств присоединились к другим гостям после традиционных объятий. Помимо Путина и Лукашенко, саммит посетили глава Казахстана Токаев, премьер-министр Мьянмы и президенты Киргизии и Кубы. Премьер Армении не смог почтить своим присутствием белорусскую столицу, вероятно, из-за давнего конфликта с Лукашенко.

Владимир Путин обратился к присутствующим с речью. Российский президент отметил, насколько окреп ЕАЭС за последние десять лет. Путин:

«Это подтверждают и цифры. Товарооборот с третьими странами в прошлом году прибавил 38% и составляет 800 млрд долларов. Это вполне сопоставимо с товарооборотом между ведущими экономическими державами мира, это солидный результат».

Доллар получит по носу

Конечно, бизнес-разговор не мог не зайти и о недружественных странах, которые проводят антироссийскую политику. Путин отметил, что Россия в настоящих обстоятельствах пытается снизить зависимость от западной валюты, учитывая, что Запад сделал все, чтобы ухудшить отношения, в том числе, заморозив наши валютные резервы.

«Сейчас они постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. У меня базовое образование юридическое. Я знаю это - не кража наших золотовалютных резервов. Кража - это тайное хищение. А они действуют открыто, то есть это грабеж наших резервов», - прокомментировал Путин.

Президент продолжил, что украденные резервы могут стать мощным импульсом в сложившейся ситуации в мире.

Все больше центробанков отказываются от доллара

Путин: «Движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это, в целом, полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить».

Многие страны также задумываются о том, чтобы укрепить свою валюту и стать менее зависимыми от влияния Запада с диктаторским долларом. Последний, к слову, может очен сильно пострадать, если интерес крупных стран к американской валюте начнет резко снижаться. США стреляют себе по коленям со своей политикой.

Владимир Путин напомнил, что Россия, помимо прочего, участвует в разработке цифровой инвестиционной системы:

«В рамках БРИКС сейчас работаем над созданием такой платформы. Эти идеи можно было бы реализовывать и в рамках ЕАЭС».

Путин закончил, сделав намек, что ЕАЭС будут расширять торговые связи, что будет выгодно для все участников, в этом сомневаться не приходится.