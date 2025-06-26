Мосбиржа выплатит дивиденды за 2024 год в размере более 59 млрд рублей

Акционеры Мосбиржи на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 26,11 рубля на акцию, общая сумма выплат составит более 59 млрд рублей. Об этом сообщили в компании.

"В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета акционеры приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года 59,4 млрд рублей (75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2024 год), или 26,11 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт по состоянию на 10 июля 2025 года. Там добавили, что номинальному держателю и доверительному управляющему дивиденды выплатят не позднее 24 июля, остальным - не позднее 14 августа.

Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за 2024 год по сравнению с показателем предыдущего года увеличилась на 30%, до 79,24 млрд рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли акционеры решили не распределять.