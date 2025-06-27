Путин оценил темпы роста экономик ЕАЭС

Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых. Так их оценил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

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По словам главы государства, такой результат был достигнут за счет совместной работы стран объединения. Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать, подчеркнул он.

«Уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на известные сложности», — добавил Путин.

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске Путин также прокомментировал попытки на Западе «похоронить» российскую экономику: «сами скоро сдохнут, а нас хоронят». Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит, пояснил президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в истекшем году ВВП государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), вырос почти на 4,5 процента. По его словам, ВВП стран союза превысил 2,5 триллиона долларов. Как подчеркнул Лукашенко, ЕАЭС показал хорошие темпы развития и успешно прошел этап становления. Промышленность выросла на 4,5 процента, а инвестиции в основной капитал — на 7,5 процента, что президент Белоруссии назвал достойным результатом.