Путин обвинил Запад в грабеже

Действия Запада в отношении замороженных российских золотовалютных резервов являются не просто кражей, а грабежом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«С юридической точки зрения это не кража, которая подразумевает тайное хищение, а открытый грабеж», — пояснил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что в случае конфискации активов движение мира в сторону региональных финансовых институтов ускорится.

В Европе выступили против запрета российских нефти и газа

25 июня глава британского правительства Кир Стармер заявил об оплате нового пакета военной помощи Киеву за счет процентов по замороженным российским активам.

15 мая канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что ФРГ и ее партнеры предпримут необходимые усилия для конфискации замороженных активов России «на законной основе». По его словам, возможная конфискация российских активов «уточняется» на данный момент.

Ранее сообщалось, что Запад скоро перестанет покрывать расходы Украины на пенсии и медицину.