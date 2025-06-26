Силуанов: экономика России за два года выросла на 4%

За два года экономика России продемонстрировала рост свыше 4%, превысив показатели большинства стран, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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Глава Минфина России отметил, что за два последних года экономика России показала совокупный рост свыше 4%.

«Это неплохой результат. Это выше, чем средний рост по мировой экономике», — заявил Силуанов.

Он также подчеркнул, что в 2024 году реальные доходы населения выросли более чем на 7%.

Ранее Силуанов заявил, что иностранные компании могут вернуться на российский рынок, но не смогут вытеснить уже занятые ниши.