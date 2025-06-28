Индекс Мосбиржи на открытии торгов рос на 0,64%

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на первом открытии дополнительной торговой сессии выходного дня рос на 0,48% и находился на уровне 2 819,52 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:26 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 823,94 пункта (+0,64%).

Московская биржа 27 июня сообщила, что с 28 июня начинает расчет индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) с 10:00 до 19:00 мск во время проведения дополнительной торговой сессии выходного дня. Таким образом, индекс будет рассчитываться в течение всех торговых сессий: утренней, основной, вечерней и выходного дня.