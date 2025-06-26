Международные резервы России резко выросли

С 13 по 20 июня 2025 года международные резервы России увеличились на 4,4 миллиарда долларов к уровню предыдущей недели и достигли отметки в 687,2 миллиарда. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

К числу международных резервов относятся высоколиквидные иностранные активы, которыми управляют ЦБ и правительство. Они состоят из валютных средств, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международного валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Для сравнения, по состоянию на 13 июня международные резервы РФ оценивались в 682,8 миллиарда долларов. Резкое увеличение в регуляторе связали с «положительной переоценкой».

Значительный скачок в этом году российские международные резервы продемонстрировали в середине апреля. Тогда их объем увеличился за неделю на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента. Однако спустя месяц они сократились столь же резко — на 20 миллиардов (на 2,9 процента). Тем не менее к настоящему времени их объем превышает уровень, фиксировавшийся в начале года, на 77,7 миллиарда.