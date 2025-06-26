В России появится новая особая экономическая зона

Правительство РФ утвердило постановление о создании в стране особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Зеленая долина». Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Новая ОЭЗ, в рамках которой будут развивать биотехнологии, появится в Татарстане, на территории Заинского муниципального района. Отмечается, что место для ее создания выбрали с учетом расположенности территории поблизости от транспортно-логистических узлов, связывающих крупнейшие каналы поставок ресурсов, материалов и промышленной продукции.

О соответствующем решении ранее рассказал Решение по поводу вице-премьер Александр Новак, по словам которого в 2024 году была отмечена рекордная востребованность особых зон у бизнеса — в них появилось 230 новых резидентов, было инвестировано 1,2 триллиона рублей.

В случае с «Зеленой долиной» ожидается, что к 2034 году объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, превысит 15 миллиардов рублей, будет создано 444 рабочих места. В числе запланированных проектов называют переработку льна и хлопка в биоволокно, производство сорбентов и удобрений.