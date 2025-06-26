Украина хочет перестать платить Китаю по одному из кредитов

Украинские власти намерены приостановить выплаты Экспортно-импортного банку Китая по кредиту, выданному Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, который опубликовал проект изменений в бюджет страны на текущий год.

«Кабинет министров попросит Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год», — указано в документе.

По мнению украинского кабмина, так Киев сможет попробовать добиться от банка предоставления более благоприятных условий по платежам.

О выделении кредита ГПЗКУ договорилась с банком в Пекине еще в 2012 году. Корпорация попросила $1,5 млрд, чтобы закупить зерно для продажи Китаю, согласно заключенным торговым договорам. Гарантом сделки выступило государство, которое вынуждено выплачивать задолженность, так как ГПЗКУ является финансово несостоятельной.

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило состояние украинской экономики. Оно подтвердило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте находится на уровне RD (ограниченный дефолт). В агентстве заявили, что рейтинг останется неизменным, пока республика «не нормализует отношения со значительным большинством своих иностранных кредиторов».